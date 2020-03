Romania: parlamento, proseguono le audizioni ai ministri proposti nel governo Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono oggi le audizioni dei ministri proposti per assumere l’incarico nel governo romeno guidato da Florian Citu. Secondo il programma approvato dal parlamento, oggi saranno auditi Bogdan Gheorghiu, candidato al ministero della Cultura; Lucian Bode, proposto come ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni; Victor Costache, incaricato al ministero della Sanità; Ionut Stroe, la proposta al dicastero della Gioventù e dallo Sport; e Monica Anisie, proposta al ministero del Lavoro della Protezione sociale. Ieri, nel primo giorno delle audizioni, sei ministri proposti hanno risposto alle domande dei deputati e dei senatori, ma non tutti hanno ricevuto la raccomandazione delle commissioni preposte alla valutazione: Nicolae Ciuca, proposto al ministero della Difesa; Costel Alexe, all’Ambiente; e Adrian indicato come prossimo titolare del dicastero dell'Agricoltura. Pareri negativi, invece, per Lucian Heius proposto al ministero delle Finanze; Catalin Predoiu, alla Giustizia; e Ion Stefan alla Pubblica amministrazioni.(Rob)