Cina: Procura suprema, perseguiti 1.144 sospetti coinvolti in crimini legati a epidemia coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1.144 persone in 962 casi sono stati perseguiti in Cina per reati connessi all'epidemia di Covid-19, secondo quanto riferito oggi dalla Procura suprema del popolo cinese (Spp). I procuratori di tutto il paese si sono impegnati nell'indagine e nella raccolta di prove di 6.428 casi penali legati all'epidemia che hanno coinvolto 8.595 persone in totale dall'inizio dell'epidemia. Sono intervenuti e hanno gestito 330 casi riguardanti la trasmissione del nuovo coronavirus a causa del rifiuto di adottare misure preventive, 925 casi di fabbricazione o vendita di prodotti falsi o di qualità inferiore come apparecchiature mediche scadenti, 153 casi di operazioni commerciali illegali e 605 casi di danni risorse della fauna selvatica come la caccia illegale, l'uccisione o la vendita di animali selvatici in via di estinzione e loro prodotti derivati. Altri casi gestiti dai pubblici ministeri includevano crimini come l'ostruzione di doveri ufficiali, lesioni intenzionali, frodi, fabbricazione e trasmissione intenzionale di informazioni false, secondo quanto riferito dalla Spp. (segue) (Cip)