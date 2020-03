Cina: Procura suprema, perseguiti 1.144 sospetti coinvolti in crimini legati a epidemia coronavirus (2)

- Fra le sentenze più gravi rientra la condanna a morte un cittadino cinese che ha ucciso a pugnalate due funzionari in un posto di blocco per tentare di fuggire da un villaggio in Cina, in seguito all'epidemia di Covid-19. Secondo quanto riferisce "Cna", il fatto è avvenuto il 6 febbraio scorso quando Ma Jianguo, 23 anni, alla guida di un minivan, è stato fermato a un check-point nel villaggio di Luo Meng a Honghe, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan. Secondo quanto riferito dal tribunale, dopo che Ma si è rifiutato di collaborare con i funzionari, il passeggero che stava viaggiando con lui ha iniziato a forzare il posto di blocco. Un funzionario della contea presente sul posto, Zhang Guizhou, ha filmato quanto stava accadendo fino a che il 23enne, visibilmente in preda al panico secondo il racconto degli agenti, ha tirato fuori un coltello a serramanico e ha cominciato a pugnalare Zhang più volte al petto. L'uomo ha poi assalito e accoltellato anche un altro funzionario presente al checkpoint, intervenuto in soccorso del collega. In una nota la Corte ha sentenziato: "Nel tentativo di fuggire dalla quarantena imposta dalla Stato, il condannato ha causato la morte di due persone. Tale comportamento va considerato omicidio intenzionale". (Cip)