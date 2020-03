Coronavirus: Coldiretti lancia campagna "mangiaitaliano" per difendere made in Italy da fake news (2)

- L'emergenza coronavirus con le difficoltà produttive, logistiche e commerciali ed i pesanti danni di immagine - precisa Coldiretti - sta mettendo a rischio l'intera filiera agroalimentare estesa, dai campi agli scaffali fino alla ristorazione, che raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro pari al 25 per cento del Pil ed offre lavoro a 3,8 milioni di persone. Senza dimenticare gli effetti del crollo del turismo che è sempre stato un elemento di traino del made in Italy agroalimentare all'estero, amplificato dallo stop forzato alle Fiere che sono un momento importante di promozione. "Serve un impegno delle autorità nazionali e comunitarie per fermare pratiche insensate che rischiano di far perdere quote di mercato importanti alle produzioni nazionali per colpa di una concorrenza sleale che mira a screditare i prodotti dall'Italia che sono sani e garantiti come prima" ha sottolineato Ettore Prandini nel precisare che "insieme agli interventi per sostenere il tessuto produttivo a livello nazionale serve anche ricostruire un clima di fiducia nei confronti del marchio made in Italy che rappresenta nell'alimentare una eccellenza riconosciuta sul piano qualitativo e sanitario a livello comunitario ed internazionale". (segue) (Com)