Ungheria: prezzi alla produzione in aumento del 3,8 per cento annuale a gennaio

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'Ungheria cresce a gennaio 2020 del 3,8 per cento su base annuale. Lo ha comunicato l'Ufficio centrale di statistica ungherese (Ksh), ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". I prezzi interni sono cresciuti del 3,7 per cento, mentre quelli delle esportazioni del 3,8. Su base mensile, l'indice dei prezzi alla produzione cresce dello 0,9 per cento. (Vap)