Serbia: ultima giornata Kopaonik business forum, presente premier Brnabic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata si è snodata attraverso dei panel che hanno affrontato le principali sfide macroeconomiche e le politiche per la crescita. I lavori si sono concentrati anche sul tema scelto per l'edizione di quest'anno, ovvero l'Industria 4.0 e le sfide collegate alla sua crescita. La giornata del 3 marzo ha visto i lavori concentrarsi sulla stabilità regionale e sui settori chiave per la Quarta rivoluzione industriale, oltre che sulle misure per arrestare la cosiddetta "fuga dei cervelli". Istruzione, riforma fiscale e cambiamenti climatici sono stati gli altri temi principali affrontati nella giornata di ieri. I temi affrontati nella giornata di oggi sono invece legati in particolare all'impatto dell'Industria 4.0 nel settore sanitario. (Seb)