Kazakhstan: coronavirus, sospeso a tempo indeterminato ingresso nei porti di Aktau e Kuryk

- L’ingresso nei porti kazakhi di Aktau e Kuryk, sul Mar Caspio, sarà sospeso a tempo indeterminato a partire da domani per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo si apprende da una nota della compagnia di trasporto marittimo azerbaigiana Asco, secondo la quale le autorità di Nur-Sultan hanno informato tutte le aziende del settore del provvedimento. “L’ingresso di passeggeri, trasportatori e veicoli a motore sarà sospeso a tempo indeterminato: il trasporto di container via mare continuerà come di consueto”, si legge nella nota. (Res)