Coronavirus: Russia, il governo limita l’esportazione di materiali medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di una potenziale carenza di mascherine a causa della crescente domanda in seguito alla diffusione del coronavirus ha costretto le autorità russe a imporre delle restrizioni all'esportazione di materiale medico. Il divieto sarà valido sino al primo giugno e non si applica ai beni esportati per uso personale. La misura non aiuterà a saturare tutta la domanda urgente, ma può aiutare a frenare l'aumento dei prezzi, osservano gli esperti del quotidiano "Kommersant". Il divieto temporaneo riguarda anche respiratori, occhiali e tute protettive. Il decreto è stato pubblicato oggi sul sito web del governo e prevede un’eccezione per i prodotti destinati a scopi di assistenza umanitaria internazionale. (Rum)