Usa: “super tuesday”, testa a testa tra Biden e Sanders per nomina a candidato democratico

- L’ex vicepresidente Joe Biden e il senatore socialista Bernie Sanders, candidati di punta alle primarie del Partito democratico degli Stati Uniti, hanno dominato il “super tuesday”, che ha visto chiamati contemporaneamente al voto gli elettori democratici e indipendenti di 14 Stati Usa, inclusa la California. Biden, che nelle ore precedenti il voto ha incassato il sostegno di avversari di primo piano ritiratisi dalla contesa, e che è stato identificato come candidato di riferimento dall’establishment del suo partito, si è aggiudicato la maggioranza dei voti negli Stati di Virginia, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma e Tennessee. Sanders, invece, ha avuto la meglio nel suo Stato natio, il Vermont, nel Colorado e nello Utah; il senatore socialista pare anche aver vinto in California, lo Stato che mette in palio il maggior numero di delegati per la nomina a candidato alla presidenza Usa del Partito democratico. (segue) (Nys)