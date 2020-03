Usa: “super tuesday”, testa a testa tra Biden e Sanders per nomina a candidato democratico (2)

- Resta incerto l’esito del voto negli Stati di Texas e Maine. L’ex sindaco di New York e magnate della finanza e dei media, Michael Bloomberg, si è aggiudicato la maggior parte delle preferenze nelle sole Samoa Americane, pur avendo investito nella propria campagna elettorale oltre mezzo miliardo di dollari. La senatrice Elizabeth Warren, invece, non è riuscita ad avere la meglio sugli avversari nemmeno nel suo Stato, il Massachusetts. Biden e Sanders hanno trascorso la notte del voto scambiandosi duri attacchi a distanza: Biden ha accusato la campagna del suo avversario di non riflettere abbastanza la “diversità del paese”, ed ha sminuito la “rivoluzione” lanciata da Sanders: “La gente parla di una rivoluzione, ma noi abbiamo iniziato un movimento”. (segue) (Nys)