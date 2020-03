Cina: coronavirus, 75 passeggeri in arrivo positivi al test dell'acido nucleico

- Le autorità doganali della Cina hanno individuato di un totale di 6.728 passeggeri con sintomi da Covid-19 sino ad oggi, 4 marzo, e 75 sono risultati positivi al test dell'acido nucleico. Tutti sono stati trasferiti in strutture sanitarie apposite, e le loro informazioni sono state inviate ai dipartimenti sanitari competenti conformemente ai requisiti del meccanismo congiunto di prevenzione e controllo in Cina. Ieri le autorità doganali cinesi hanno segnalato 227 passeggeri con sintomi di Covid-19, di cui cinque risultati positivi all'acido nucleico. Dei quei cinque casi risultati positivi al test dell'acido nucleico nella giornata di oggi, quattro hanno attraversato la dogana di Shanghai e uno è entrato a Pechino, ha riferito l'amministrazione. Finora, il numero totale di casi confermati importati di Covid-19 in Cina ha raggiunto quota 15. (segue) (Cip)