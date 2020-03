Cina: coronavirus, 75 passeggeri in arrivo positivi al test dell'acido nucleico (2)

- Da quando il primo "caso importato" dall'estero in Cina è stato riportato nella regione nord-occidentale di Ningxia Hui il 26 febbraio, regioni tra cui la provincia cinese orientale di Zhejiang, comune di Shanghai , La provincia meridionale del Guangdong e Pechino hanno riscontrato altri casi d'importazione. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente lo sviluppo dell'epidemia all'estero e ha imposto misure preventive rigorose ai passeggeri delle regioni colpite dall'epidemia. Anche i mezzi di trasporto in Cina saranno disinfettati per interrompere ulteriormente la trasmissione del virus. Tutte le persone che entrano ed escono dai confini cinesi devono pubblicare rapporti sulla salute personale e farsi misurare la temperatura corporea. L'amministrazione ha detto che i funzionari doganali cinesi hanno anche organizzato ispezioni per altre epidemie come l'Ebola e la febbre di Lassa. (Cip)