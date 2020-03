Cina: coronavirus, bilancio vittime sale a 2.981, 80.270 i casi di infezione

- Sono 119 i nuovi casi di infezioni da coronavirus, e 38 i decessi segnalati il 3 marzo nella Cina continentale. Il numero totale di infezioni è salito a 80.270, e il bilancio delle vittime a 2.981. La provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia, ha riportato 115 nuovi casi di polmonite da coronavirus il 3 marzo, con 37 nuovi decessi e 2.389 casi di guarigione. Il numero totale di infezioni nella provincia è salito a 67.332 con 38.556 pazienti ristabiliti e 2.871 deceduti. 114 nuovi casi sono stati segnalati a Wuhan e 1 a E'Zhou. Il resto delle 15 città all'interno della provincia non ha segnalato nuovi casi. Le autorità sanitarie di Hubei hanno riferito che ci sono ancora 6.593 pazienti in condizioni critiche che ricevono cure negli ospedali della provincia. Oltre 40 mila operatori sanitari in tutta la Cina stanno attualmente offrendo aiuti medici nella provincia. (segue) (Cip)