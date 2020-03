Cina: coronavirus, bilancio vittime sale a 2.981, 80.270 i casi di infezione (2)

- Il dottor Mei Zhongming dell'ospedale centrale di Wuhan, è morto ieri a causa dell'infezione da Covid-19. Mei era un collega del dottor Li Wenliang, morto a causa del virus il 7 febbraio scorso . Shanghai, un comune che confina con la provincia di Zhejiang, ha rintracciato e messo in quarantena 71 persone in città che avevano stretti contatti con i sette casi di Covid-19 dall'Italia, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. La provincia del Guangdong ora richiede a tutti i viaggiatori che arrivano da paesi e regioni con gravi focolai di coronavirus in atto di mettersi in quarantena per 14 giorni. Pechino ha inviato squadre designate per valutare il rischio dell'importazione dell'infezione Covid-19 dall'estero e ha promesso di rafforzare le regole di ingresso nella capitale dopo che i casi di importazione dall'Iran segnalati domenica nella capitale. Il tasso di guarigione fuori dalla provincia di Hubei nella Cina continentale supera l'85 per cento. (Cip)