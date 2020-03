Giappone-Libano: caso Ghosn, accordo su necessità soluzione condivisa

- Il viceministro della Giustizia del Giappone, Hiroyuki Yoshiie, in Libano per discutere la fuga da Tokyo dell’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, ha concordato con il presidente libanese, Michael Aoun, circa la necessità di risolvere il caso giudiziario. “Ho esposto con chiarezza (al Libano) la posizione del governo giapponese, ed entrambi i paesi concordano che è estremamente importante risolvere il caso del fuggitivo”, ha dichiarato Yoshiie durante una conferenza stampa a Tokyo, al suo rientro da Beirut. “Ho spiegato (…) che il governo giapponese ritiene naturale che Ghosn debba comparire a processo presso una corte giapponese”, ha aggiunto il funzionario. Yoshiie ha riferito che i governi dei due paesi hanno concordato di proseguire le discussioni di lavoro in merito alla questione. Beirut non ha però fornito alcun segnale di una propria propensione ad accogliere la richiesta di estradizione a carico di Ghosn presentata dal Giappone tramite l’Interpol. (segue) (Git)