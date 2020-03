Giappone-Libano: caso Ghosn, accordo su necessità soluzione condivisa (2)

- Il ministro della Giustizia giapponese è tornato a commentare il caso Ghosn il mese scorso, dalle pagine del quotidiano “Nikkei”. Ghosn, che è fuggito da Tokyo lo scorso dicembre sottraendosi ad un regime di libertà vigilata, ed ha trovato riparo in Libano, “critica il sistema della giustizia penale giapponese nel tentativo di giustificare il suo atto illecito. Alcune organizzazione mediatiche hanno espresso vicinanza alla sua posizione. Ma se davvero Ghosn ha qualche argomentazione da presentare, lo sollecitiamo a farlo nell’ambito delle procedure del sistema penale giapponese, e a cercare giustizia in una corte”, scrive il ministro. Mori respinge le accuse mosse dal manager franco-libanese al sistema giudiziario giapponese: secondo il ministro, “il sistema di giustizia penale giapponese è concepito per perseguire la verità in ogni caso, garantendo al contempo i diritti umani degli individui”. Il ministro giapponese cita l’Art. 14 della Costituzione del Giappone, che garantisce l’equità degli individui di fronte alla legge. (segue) (Git)