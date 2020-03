Taiwan: elezioni presidente Kuomintang il 7 marzo

- Il partito Kuomintang di Taiwan, che detiene 38 seggi nella legislatura del paese, ha fissato l'elezione del suo nuovo presidente e dei suoi vertici sabato 7 marzo. Secondo la stampa taiwanese, sino a 340mila iscritti al partito si recheranno ai seggi elettorali in tutta l'Isola per scegliere l'ex sindaco della città di Hau, Lung-pin, o il legislatore Johnny Chiang come nuovo presidente del partito. Tuttavia, il Kmt ha previsto una bassa affluenza alle urne a causa della sua sconfitta alle elezioni presidenziali di gennaio e dei timori legati alla diffusione del nuovo coronavirus. Inoltre, gli elettori ammessi alla consultazione sono molto meno numerosi rispetto alle precedenti elezioni del 2017, durante le quali più di 400mila membri del partito hanno potuto esprimere il proprio voto. Il Kmt ha subito una forte sconfitta contro il Partito democratico progressista (Dpp) nelle elezioni presidenziali e legislative all'inizio di quest'anno. Di conseguenza, il presidente del partito Wu Den-yih e i membri del Comitato esecutivo centrale si sono dimessi.(Cip)