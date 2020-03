Usa: “super tuesday”, Biden si aggiudica le primarie nel Texas

- L’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, si è aggiudicato le primarie del Partito democratico nel Texas, uno degli Stati i cui elettori democratici e indipendenti sono stati chiamati al voto nella giornata di ieri. Le proiezioni danno Biden in vantaggio su Bernie Sanders con il 33 per cento dei consensi, contro il 29 per cento del senatore socialista. Biden e Sanders, candidati di punta alle primarie del Partito democratico degli Stati Uniti, hanno dominato il “super tuesday”, che ha visto chiamati contemporaneamente al voto gli elettori democratici e indipendenti di 14 Stati Usa, inclusa la California. Biden, che nelle ore precedenti il voto ha incassato il sostegno di avversari di primo piano ritiratisi dalla contesa, e che è stato identificato come candidato di riferimento dall’establishment del suo partito, si è aggiudicato la maggioranza dei voti negli Stati di Virginia, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma e Tennessee. (segue) (Nys)