Libano: deputato Hezbollah, le misure dell’Fmi causeranno una rivoluzione popolare

- Hassan Fadlallah, deputato del movimento islamista Hezbollah, ha dichiarato che il suo partito si oppone alle “misure generalmente proposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nei suoi piani di salvataggio”, che scatenerebbero una “rivoluzione popolare “ in Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient Le Jour". Tra le misure possibili, Fadlallah ha evocato aumento delle tasse, privatizzazioni e licenziamento di dipendenti pubblici. L’Fmi ha avviato gli incontri con le autorità libanesi il 20 febbraio in seguito alla richiesta di assistenza tecnica da parte dell’esecutivo del premier Hassan Diab. Il segretario del Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha affermato che l’Fmi è pronto ad aiutare il Libano se il governo di Beirut è altrettanto pronto a prendere “decisioni difficili”. Mnuchin ha aggiunto che Washington considera il Libano “un paese dove ci piacerebbe regnasse la stabilità economica e finanziaria”. La delegazione dell'Fmi in visita a Beirut ha chiesto alle autorità libanesi di allineare il cambio ufficiale fissato dalla Banca centrale a quello degli sportelli di cambio privati, fissandolo a un tasso compreso tra le 1.750 e le 2.000 lire libanese. I membri dell’Fmi hanno anche sottolineato l’urgenza di trovare una soluzione per il dossier legato all’energia elettrica nel paese dei cedri, la cui fornitura è sottoposta a frequenti interruzioni e cali di tensione.(Res)