Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 4 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione della I Commissione. Odg: Approfondimento interpellanza "Che ne facciamo dell'immobile di via Pettinati 10?".Ore 11 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione della Commissione Diritti e Pari Opportunità. Odg: Elezione Vicepresidente; approvazione avvio iter atti di Commissione (mozione volta all'inserimento della formazione strutturale per educatrici/educatori sui temi identità di genere/aspettative di ruolo/stereotipi/riconoscimento delle differenze nell'ambito del nuovo sistema integrato servizi per l'infanzia - zero/sei; mozione per integrare la comunicazione grandi eventi cittadini 2020/2021 con almeno un filone comunicativo dedicato alla de-costruzione stereotipi di genere, promozione del femminile, nel principio di gender mainstreaming: affissioni, locandine,cartoline; ordine del giorno per l'invito all'applicazione delle linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del miur da parte delle scuole del territorio; mozione per la proposta da parte della Città di un protocollo sulla comunicazione di genere e sul linguaggio non discriminatorio ai soggetti operanti sul territorio, specialmente stampa e media, per una corretta rappresentazione dei generi); comunicazioni della Presidente.Ore 11.30 - Palazzina di Caccia di Stupinigi: Inaugurazione della mostra "Vittorio Emanuele II: il re che unì l'Italia", realizzata dal Centro Studi Vittorio Emanuele II, nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Vittorio Emanuele II. Partecipa una rappresentanza del Consiglio Comunale di Torino.Ore 11.30 - Palazzo Birago, via Carlo Alberto 16: l'assessore al Commercio partecipa alla conferenza stampa di presentazione di 'Dolci Portici' (segue) (Rpi)