Libia: consigliere di Conte ricevuto da Haftar insieme a una delegazione Ue

- Pietro Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha incontrato il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, nel quadro della visita a Bengasi di una delegazione europea di alto livello che comprendeva consiglieri e ambasciatori di Francia, Italia e Germania in Libia. Lo si apprende da una nota dell’Lna, secondo cui la delegazione ha ascoltato durante l'incontro "la visione del comando generale dell'Lna per risolvere la crisi in Libia e l'importanza di riportare pace e stabilità attraverso una fase di transizione e l’avvio di un percorso democratico e per lo stato di diritto e la ricostruzione delle istituzioni". Il comunicato spiega che "il comando generale ha confermato che tutto ciò sarà realizzato solo dopo l'eliminazione delle milizie terroristiche, che non hanno onorato il loro impegno al cessate il fuoco e stanno bombardando aree civili all'interno dei quartieri residenziali di Tripoli". (Bel)