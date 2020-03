Indonesia: governo allenta regole per importazione di beni strumentali (2)

- L’economia dell’Indonesia può conseguire una crescita del 5,4 per cento nel 2020, nonostante l’emergenza internazionale causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus. E’ il parere espresso dalla banca centrale dell’Indonesia, che ha confermato la previsione per quest’anno, recentemente rivista al ribasso di un decimo di punto entro una forbice compresa tra il 5 e il 5,4 per cento. Lo scorso anno il pil indonesiano è cresciuto del 5,02 per cento, il dato peggiore da quattro anno a questa parte. “La diffusione della Covid-19 ha un impatto, ma la banca centrale è ottimista che l’economia possa crescere del 5,4 per cento quest’anno”, ha dichiarato il direttore del dipartimento di Politica economica e monetaria di Bank Indonesia, Igp Wira Kusuma. Il funzionario aggiunto che la decisione della banca centrale di ridurre il tasso di riferimento di 25 punti base, al 4,75 per cento, è stata una delle misure adottate per aiutare il paese a conseguire l’obiettivo di crescita economica. (segue) (Fim)