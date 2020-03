Indonesia: governo allenta regole per importazione di beni strumentali (4)

- L’economia dell’Indonesia ha subito un rallentamento nel 2019 per la prima volta da quattro anni a questa parte, adeguandosi a una tendenza che ha interessato gran parte delle economie del Sud-est asiatico. Il prodotto interno lordo reale del paese è cresciuto del 5,02 per cento lo scorso anno, in calo rispetto al 5,17 per cento del 2018, e meno del 5,3 per cento fissato come obiettivo ufficiale dal governo. Lo attestano i dati pubblicati ieri, 4 febbraio, dall’ente statistico nazionale dell’Indonesia (Bps). Singapore e Filippine hanno registrato lo scorso anno i tassi di crescita più bassi nell’arco di dieci e otto anni, nel contesto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il difficile scenario tracciato dai dati ufficiali relativi al 2019 rischia di essere ulteriormente complicato dall’emergenza sanitaria del nuovo ceppo di coronavirus. (segue) (Fim)