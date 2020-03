Indonesia: governo allenta regole per importazione di beni strumentali (5)

- Per quanto riguarda l’Indonesia, in particolare, il rallentamento della crescita è giunto a dispetto di un relativo isolamento dalle catene di fornitura globali e dagli shock commerciali. Non è stato sufficiente nemmeno l’intervento della banca centrale, che nel corso del 2019 ha tagliato il tasso chiave di un totale di 100 punti base. La crescita dei consumi delle famiglie, che rappresentano oltre la metà del pil nazionale, è rimasta sostanzialmente invariata nel 2019, con una crescita del 5,04 per cento, contro il 5,05 per cento dell’anno precedente. Il calo del potere d’acquisto si è riflesso in un calo delle vendite di automobili del 10,5 per cento. Il rallentamento dell’economia cinese ha influito negativamente sul prezzo delle materie prime, che costituiscono una delle voci chiave dell’export indonesiano. Sull’economia ha pesato anche lo scarso apporto degli investimenti diretti esteri, nonostante la rielezione del presidente Joko Widodo abbia perlopiù rimosso le incognite di carattere politico. (segue) (Fim)