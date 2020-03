Usa-Giappone: coronavirus, Trump valuta restrizione viaggi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha ventilato ieri la possibilità di estendere al Giappone le restrizioni ai viaggi internazionali varate dalla sua amministrazione nel tentativo di contenere l’avanzata del nuovo ceppo di coronavirus. “Osserviamo molto attentamente l’Italia, la Corea del Sud, e anche il Giappone. Assumeremo la giusta decisione al momento opportuno”, ha detto Trump in risposta alla domanda di un giornalista, che ipotizzava la sospensione dei voli da e per Italia e Corea del Sud. Ad oggi l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha proibito l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini stranieri che hanno visitato la Cina continentale e l’Iran nell’arco delle precedenti due settimane. A meno di cinque mesi dalla data pianificata per l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, Trump ha dichiarato che spetta al governo giapponese decidere se attenersi o meno al calendario dell’evento. (segue) (Nys)