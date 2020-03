Thailandia: coronavirus, dalle banche moratoria di un anno a debitori in difficoltà (2)

- Nel solo mese di gennaio, 1.407 aziende thailandesi sono fallite o hanno chiuso i battenti, un dato superiore dello 0,4 per cento a quello di gennaio 2019, secondo i dati ufficiali forniti dal ministero del Commercio della Thailandia. Gli economisti si aspettano un ulteriore aumento dei fallimenti aziendali nel mese di febbraio, per effetto della diffusione del coronavirus nel paese e a livello internazionale. “Diverse banche private hanno già contattato i loro clienti offrendo sostegno, e numerosi debitori hanno già accettato l’aiuto”, ha dichiarato Predee Daochai, presidente dell’Associazione dei banchieri thailandese. Alberghi, ristoranti, compagnie aeree e altre attività legate al turismo, che collettivamente generano circa il 20 per cento del prodotto interno lordo thailandese da 540 miliardi di dollari, sono particolarmente vulnerabili all’emergenza sanitaria internazionale, anche a causa della loro dipendenza dai flussi turistici dalla Cina. Lunedì l’Autorità del turismo della Thailandia ha rivisto al ribasso le proiezioni dei flussi turistici per il 2020: gli arrivi di visitatori stranieri potrebbero calare del 15 per cento annuo, a 33,8 milioni. (segue) (Fim)