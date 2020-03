Guatemala: la Corte costituzionale ha sospeso la legge che regola l'attività di Ong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale ha valutato anche la giurisprudenza della Commissione interamericana per i diritti umani (Iachr) che evidenzia la necessità di garantire le libertà contro possibili interferenze da parte dello Stato, nella misura in cui sono "fondamentali per l'esistenza e il funzionamento di una società democratica". Il procuratore guatemalteco per i diritti umani, Jordán Rodas, ha sottolineato che con questa protezione provvisoria, lo stato di diritto prevale nel paese centroamericano. "Tutte le persone hanno il diritto di associarsi, fondamentale in ogni democrazia, garantito dalla Costituzione", ha affermato su Twitter. (Brb)