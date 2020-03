Usa: primarie, Biden conquista gli stati del sud e il voto afroamericano

- L’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, ha conquistato il consenso degli afroamericani degli stati del sud che lo hanno portato a vincere in Virginia, Alabama, North Carolina e Tennessee. Biden è in testa anche in Minnesota, Oklahoma e Arkansas. Il senatore del Vermont, Bernie Sander, per ora ha vinto solo nel suo stato, anche se i primi risultati lo danno avanti in Texas, stato che da solo assegna 262 delegati, in Colorado e in Maine. In California, 494 delegati, non ci sono ancora proiezioni disponibili visto che i seggi sono ancora aperti. Nei giorni scorsi Sanders è stato dato avanti, grazie al sostegno delle comunità ispaniche, dei giovani e degli esponenti della sinistra del Partito democratico. (segue) (nys)