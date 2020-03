Coronavirus: Giappone, oltre mille i casi di infezione (2)

- Nei giorni scorsi il Giappone ha registrato il primo caso di un soggetto contagiato dal nuovo ceppo di coronavirus, dichiarato guarito, e poi risultato nuovamente positivo ai test per il virus. Secondo cui il soggetto in questione è una guida turistica, una tra i primi soggetti a contrarre il virus nel paese: la prefettura di Osaka ha riferito ieri che la donna è risultata positiva al Covid-19 per la seconda volta. Tale sviluppo preoccupa le autorità sanitarie giapponesi, perché complica ulteriormente gli sforzi tesi a contenere la propagazione del virus sul territorio nazionale. Oggi i casi confermati di infezione da coronavirus in Giappone sono aumentati a 186, 16 in più rispetto a ieri. (segue) (Git)