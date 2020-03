Coronavirus: Giappone, oltre mille i casi di infezione (4)

- Il governo del Giappone chiederà agli organizzatori di grandi eventi sportivi e culturali di valutare la loro cancellazione o il posticipo nell’arco delle prossime due settimane, un arco di tempo ritenuto critico dalle autorità sanitarie del paese per arginare la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus Covid-19 nel paese. Lo ha annunciato il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, a margine di un incontro della task-force istituita dall’Esecutivo per far fronte all’emergenza sanitaria. Abe ha spiegato che eventi di alto profilo rischiano di accelerare la propagazione del virus, e di complicare così la risposta del sistema sanitario nazionale. (segue) (Git)