Corea del Sud: coronavirus, 9,9 miliardi di dollari per contrastare ricadute economiche (4)

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 516 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus nella sola giornata di oggi, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 5.328, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Il ministero della Salute sudcoreano ha riferito che circa 4mila casi sono concentrati a Daegu, quarta città del paese e principale focolaio del nuovo ceppo virale in Corea del Sud. Sono in aumento però anche i casi a Seul e a Busan. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 32 persone. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha annunciato nuove regole per accelerare il ricovero di oltre 1.600 persone affette dalla Covid-19, che attualmente si trovano in isolamento nelle loro abitazioni. (segue) (Git)