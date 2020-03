Usa: Wall Street chiude in ribasso nonostante taglio tassi Fed

- La borsa di New York ha chiuso la seconda seduta della settimana in ribasso, dopo che ieri era riuscita a iniziare la settimana in positivo. A pesare continua a essere il timore degli effetti di un’epidemia di coronavirus sull’economia: la decisione della Federal Reserve (Fed), la banca centrale Usa, di tagliare i tassi sul costo del denaro non ha placato i timori degli investitori. Alla chiusura di Wall Street, l’indice Dow Jones perdeva 789 punti, pari al 3 per cento, mentre l'S&P500 perdeva il 2,8 per cento e il Nasdaq Composite il 3 per cento. Gli investitori si stanno spostando su investimenti più sicuri, per questo i Treasury, i titoli di stato Usa, stanno vedendo scendere i rendimenti ai minimi storici: i buoni del Tesoro Usa a 10 anni hanno un rendimento dell’1 per cento.(Nys)