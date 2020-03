Coronavirus: Marcucci (Pd), domani in Dpcm provvedimenti economici, serve sforzo Paese per crisi sanitaria

- Il capogruppo al Senato del Partito democratico, Andrea Marcucci, al termine della riunione presieduta dal presidente Conte a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione sull'emergenza conoravirus ha spiegato che si è preso "atto della situazione", ma: "Non abbiamo parlato degli interventi economici, solo di quelli sanitari. Domani - ha aggiunto - aspettiamo un Dpcm che ci dirà nel dettaglio il provvedimento che intende prendere il governo" in tema economico. Dalle opposizioni c'è stato un "atteggiamento collaborativo", ma ha proseguito Marcucci: "C'è molta attesa anche sul fronte economico anche da parte nostra, ma quella sarò oggetto di una successiva riunione. Il punto principale - ha ribadito - è superare la crisi sanitaria ci sono le condizioni per farlo, ma ci vuole uno sforzo da parte di tutto il Paese".(Rin)