Coronavirus: Perilli (M5s) a "Nova", soddisfatti di incontro, governo si dà da fare

- "Siamo soddisfatti" di questo incontro. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Gianluca Perilli, capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato al termine della riunione presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione sull'emergenza coronavirus. "Ci si è concentrati sul fatto che domani convertiremo un decreto legge. In programma è anche un altro decreto legge e ce ne sarà un altro sulla crescita. Mi sembra che tutto si può dire, meno che questo governo, come è stato invece sostenuto da qualche parte, non si stia dando da fare". (Rin)