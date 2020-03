Usa: primarie, si vota in 13 stati per il Super Tuesday

- Oggi, martedì 3 marzo, negli Stati Uniti si sta svolgendo il Super Tuesday, giornata in cui gli elettori democratici e indipendenti voteranno in 13 stati per eleggere oltre 1.300 delegati, il 40 per cento del totale a livello nazionale. Per fare una proporzione, finora si è votato in quattro stati e sono stati eletti 150 delegati. Per questo motivo si tratta infatti di uno dei momenti più importanti delle primarie che potrà mostrare in che modo la sfida proseguirà: l’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, dopo la vittoria in Carolina del Sud, è tornato ad essere tra i favoriti, insieme al senatore Bernie Sanders e a l’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, che ha speso 500 milioni di dollari nella sua campagna pubblicitaria. Tra gli stati più importanti in cui si vota ci sono il Texas e la California che da soli eleggono 261 e 494 delegati. Si vota nei seguenti stati: California, Texas, Carolina del Nord, Oklahoma, Utah, Vermont, Virginia, Minnesota, Massachusetts, Maine, Colorado, Arkansas, e Alabama. Nel Tennessee il voto è stato sospeso dopo il passaggio di un tornado che ha ucciso 19 persone. Intanto i primi seggi chiuderanno alle 19 ora di New York, e i primi risultati potrebbero arrivare dopo poche ore, mentre per stati come la California e il Texas il conteggio potrebbe richiedere qualche giorno. (Nys)