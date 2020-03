Coronavirus: Crippa (M5s) a "Nova", incremento posti letto e assunzioni straordinarie infermieri e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, ha ribadito che è "prioritario avere un sistema sanitario pronto a gestire l'emergenza" coronavirus e soprattutto "a gestire i casi che possono generarsi dalla mancanza di posti letto". Il parlamentare M5s lo ha detto ad "Agenzia Nova" al termine della riunione presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione sull'emergenza epidemiologica. "Sono state molto importanti le dichiarazioni del ministro Speranza sul fatto che ci sia un incremento del 100 per cento dei posti letto per pneumologia e per le malattie infettive e del 50 per cento per quanto attiene la parte di terapia intensiva. C'è un piano straordinario di assunzioni di infermieri e medici", ha aggiunto Crippa. "Per quanto attiene alle misure economiche le gestiremo nei prossimi giorni perché il Consiglio dei ministri sta ancora varando e ottenendo coperture e valutazioni per misure prioritarie per le aziende e un'economia che su questo fronte ha problematiche derivanti dal coronavirus", ha precisato. (Rin)