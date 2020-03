Usa: i casi di coronavirus salgono a 108, 17 nuovi casi in 24 ore

- Il numero di persone malate a causa del coronavirus negli Stati Uniti è salito di 17 unità in 24 ore, portando il numero degli ammalati accertati a 108, con almeno sei morti. Lo ha comunicato il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), la massima autorità sanitaria degli Stati Uniti. Almeno 48 di questi casi sono persone evacuate da Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia, o dalla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone. Almeno 22 casi sono invece persone infettate a causa dei loro viaggi, mentre 11 provengono dall'interazione uomo-uomo e non sono usciti dagli Usa. I funzionari della sanità degli Stati Uniti stanno anche studiando altri 27 casi in cui non si riescono a comprendere i motivi dell’infezione, afferma il CDC.(Nys)