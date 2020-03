Usa: primarie, Biden vince la Virginia e Sanders il Vermont

- L’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, ha vinto le primarie del partito democratico in Virginia, aggiungendo 62 delegati e andando così a 116. Biden secondo il “New York Times” avrebbe vinto anche le primarie della Nord Carolina. Il senatore del Vermont, invece, ha vinto le primarie nel suo stato, in tutto 20 delegati, che fanno salire il suo conto a 80. Intanto negli 11 altri stati del Super Tuesday il conteggio dei voti non è ancora iniziato e in alcuni di essi si continua a votare nelle prossime ore: la California ad esempio chiuderà i seggi alle 23 ora di New York, le 5 di mattina in Italia.(Nys)