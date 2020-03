Brasile: le vendite di veicoli sono aumentate del 3,89 per cento a febbraio (2)

- Nel mese di febbraio sono stati immatricolati 192.600 mila veicoli leggeri (auto e veicoli commerciali) che rappresentano oltre il 90 per cento del mercato. Si tratta di un incremento del 4,63 per cento rispetto a gennaio e un aumento dell'1,48 per cento rispetto a febbraio 2019. Nel cumulato del 2020, si registra comunque un calo dello 0,98 per cento. Al contrario si è registrato un calo delle vendite di camion per 6.500 unità, in calo del 9,42 per cento rispetto a gennaio e del 4,52 per cento rispetto a febbraio 2019. Nel cumulato del 2020, si registra comunque un calo dello 0,40 per cento. In calo anche le vendite di autobus. Nel mese di febbraio sono state immatricolate 1.840 unità. Il numero rappresenta una diminuzione del 14,66 per cento rispetto a gennaio, del 7,35 per cento rispetto a febbraio dello scorso anno. Nel cumulato del 2020, si registra un calo del 4,61 per cento. (Brb)