Coronavirus: a San Paolo istituita rete istituzionale per la ricerca sul Covid-19

- I rappresentanti del Centro di emergenza del Coronavirus dello Stato di San Paolo hanno reso noto oggi, 3 marzo, nel corso di una conferenza stampa, si essere in procinto di formare una rete di ricerca statale, attraverso la quale coordinare il lavoro di medici e ricercatori di ospedali, università e laboratori pubblici e privati per avanzare nel più rapido ed efficace modo possibile nella ricerca di protocolli per il trattamento e la prevenzione del nuovo coronavirus (Covid-19). Secondo quanto annunciato la rete sarà composta da diversi gruppi. Un gruppo si occuperà di ricerca "multicentrica statale, nazionale e internazionale", per valutare e approfittare dei progressi della scienza in tutto il mondo alla ricerca di nuovi farmaci e vaccini per il virus. Un altro gruppo si occuperà di comunicazione e un terzo gruppo si concentrerà sui protocolli scientifici e di assistenza. (segue) (Brb)