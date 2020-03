Coronavirus: a San Paolo istituita rete istituzionale per la ricerca sul Covid-19 (3)

- Sempre a febbraio, il ministero ha creato Virus Network, una rete di ricerca che coinvolge scienziati e laboratori per aiutare a combattere i virus emergenti, con un focus iniziale su coronavirus e influenza. Il gruppo è composto da specialisti e rappresentanti del ministero della Salute, fondazioni scientifiche e unità di ricerca. "L'idea è di collaborare con il ministero della Salute per stanziare al meglio le risorse in modo che questa rete possa svolgere attività di ricerca. Aiuterà sicuramente in termini di definizione del profilo genetico di questo virus, e di mappatura e sequenziamento del genoma, aiutando a sviluppare possibilità in termini di trattamento, test clinici. Il Brasile può contribuire molto ", ha dichiarato Pontes in un'intervista ai veicoli dell'Ebc. (segue) (Brb)