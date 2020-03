Brasile: le autorità aumentano contenuto minimo di biocarburante nel diesel

- L'Agenzia nazionale del petrolio, del gas e dei biocarburanti del Brasile (Anp) ha disposto l'aumento della percentuale minima di biocarburante in aggiunta al diesel dall'11 al 12 per cento. La nuova regola è entrata in vigore a partire dall'inizio della settimana. Nessuna modifica è stata prevista quanto al contenuto massimo di carburante bio, che resta il 15 per cento. Secondo quanto redo noto dall'Anp, il contenuto minimo di biodiesel verrà aumentato dell'1 per cento ogni anno, fino al raggiungimento del limite massimo del 15 per cento entro il primo marzo 2023. L'Anp ricorda che il primo aumento si è verificato a settembre 2019, quando la percentuale minima è passata dal 10 all'11 per cento. L'agenzia brasiliana ha reso noto che le stazioni di servizio che hanno ancora scorte di diesel con l'11 per cento di biocarburante acquistato prima del primo marzo, potranno continuare a vendere il prodotto fino ad esaurimento scorte. (Brb)