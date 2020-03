Usa: primarie, Bloomberg non ha intenzione di ritirarsi per aiutare candidatura di Biden

- L’ex sindaco di New York, Mike Bloomberg, ha dichiarato che non ha intenzione di ritirarsi dalle primarie del Partito democratico, anche se diversi moderati all’interno del suo partito stanno ascoltando l’appello di spingere la candidatura dell’ex vicepresidente Usa, Joe Biden. Bloomberg ha chiarito la sua posizione in vista del Super Tuesday, nel quale gli elettori democratici voteranno in 14 stati per eleggere oltre 1.300 delegati. Bloomberg ha già speso più di 500 milioni di dollari nella sua campagna e, nonostante la conquista trionfale di Biden in Carolina del Sud, Bloomberg continua a dire che è il miglior candidato per unire il paese e battere il presidente Usa, Donald Trump.(Nys)