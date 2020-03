Guatemala: la Corte costituzionale ha sospeso la legge che regola l'attività di Ong

- La Corte costituzionale del Guatemala ha temporaneamente sospeso la legge che regolava l'attività delle Organizzazioni non governative (Ong), promulgata dal presidente Alejandro Giammattei, dopo che le stesse Ong ed esperti di diritti umani hanno messo in dubbio la costituzionale dei requisiti amministrativi e i controlli aggiuntivi richiesti alle organizzazioni per poter operare secondo la uova riforma. Il decreto era stato approvato l'11 febbraio dal parlamento guatemalteco e promulgato il 27 dello stesso mesi dal presidente Giammattei. La Corte costituzionale ha convenuto che l'entrata in vigore del decreto, prevista per il 7 marzo, comporta una possibile violazione dei diritti umani. Per questo motivo, ha paralizzato la sua entrata in vigore, nel quadro di una risoluzione in cui ha ricordato che la libertà di associazione e di riunione è riconosciuta in trattati e convenzioni internazionali. (segue) (Brb)