Usa: primarie, Biden conquista gli stati del sud e il voto afroamericano (2)

- Fino a questo momento l’ex sindaco di New York, Mike Bloomberg, ha vinto solo nel territorio Usa di Samoa, senza essere riuscito a portare a casa un risultato importante nel giorno della sua prima prova elettorale: Bloomberg ha speso 500 milioni di dollari in pubblicità negli ultimi due mesi, più di tutti gli altri candidati sommati. Per ora la conta dei delegati vede Biden in testa seguito da Sanders e a distanza da Bloomberg e dalla senatrice Elizabeth Warren. (nys)