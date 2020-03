Brasile: Goldman Sachs riduce previsioni crescita Pil brasiliano dal 2,2 all'1,5 per cento (2)

- Dalla scorsa settimana le banche Safra, Barclays, Citibank, Bnp Paribas, Mufg Brasil, JPMorgan, Itaú Asset Management, Ubs, Bank of America e Santander Brasil hanno rivisto al ribasso le stime di espansione economica brasiliana. Secondo i calcoli, a una contrazione del Pil cinese dello 0,5 per cento corrisponde una contrazione del Pil brasiliano dello 0,2 per cento. "In un mondo in cui le catene di produzione sono sempre più interconnesse, il rischio di carenze di forniture in alcuni settori può danneggiare la produzione industriale" afferma il rapporto di Banca Safra pubblicato ieri. Il fatto che la Cina sia il maggiore partner commerciale del Brasile, con un peso speciale nell'esportazione di soia, petrolio e minerale di ferro, è visto dalle istituzioni come preoccupante in questo scenario di rallentamento globale. Il calo delle esportazioni brasiliane quest'anno sarà secondo Barclays pari allo 0,3 per cento. (Res)