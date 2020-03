Usa-Afghanistan: Trump parla al telefono con leader talebani Baradar

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato al telefono con il capo negoziatore talebano, Mullah Baradar Akhund: si tratta della prima comunicazione diretta resa nota tra un leader statunitense e un funzionario talebano. La telefonata avviene in un momento molto delicato per le trattative di pace in Afghanistan: una disputa su un rilascio di prigionieri infatti minacciava lo sforzo guidato dagli Stati Uniti per portare la pace nel paese. La telefonata è stata annunciata su Twitter da un portavoce talebano e poi confermata da Trump. Arriva tre giorni dopo che Baradar e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Zalmay Khalilzad, hanno firmato un accordo per un ritiro delle forze statunitensi dall'Afghanistan. (Nys)