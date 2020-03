Coronavirus: Sileri (M5s), verso stop partite o svolgimento a porte chiuse

- Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha chiarito che sulle manifestazioni sportive "saranno attuate tutte le misure di rarefazione sociale" per contenere l'emergenza coronavirus, cioè, ha spiegato: "Cercare di evitare assembramenti numerosi di popolazione. Le partite sono un rischio in questo momento anche perché non è che puoi identificare un tifoso per aree geografiche". L'esponente di governo del Movimento cinque stelle ha precisato che si tratta di misure di precauzione che su tutto il territorio nazionale consentono una sicurezza maggiore". Al termine della riunione presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione sull'emergenza epidemiologica Sileri ha quindi aggiunto che si va verso uno stop di tutte le partite o uno svolgimento a porte chiuse. "Ma aspetterei domani per dare notizie complete", ha precisato. (Rin)