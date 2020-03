Usa: Trump andrà in Tennessee dopo tornado che ha causato 19 morti

- Venerdì 6 marzo, il presidente degli Usa Donald Trump si recherà nello stato del Tennessee per esaminare i danni causati dal tornado che ha ucciso 19 persone e interrotto il voto nelle primarie del Super Tuesday. Prima di intervenire davanti ai rappresentanti delle contee a Washington, Trump si è preso un momento per offrire “i suoi auguri al popolo del Tennessee” dopo quello che ha definito un “tornado orribile”. Negli anni passati, Trump ha fatto diversi viaggi per osservare i danni causati dalle tempeste durante la sua presidenza. (Nys)