Coronavirus: a riunione Chigi solo misure sanitarie, possibile stop partite, giovedì in Cdm sforamento deficit

- L'assenza di misure di contrasto alla conseguenze dell'epidemia sul tessuto economico del Paese segna il generale disappunto delle opposizioni al termine della riunione presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus. Forza Italia con la senatrice Anna Maria Bernini, lo ha spiegato senza mezzi termini. "Il governo non è ancora pronto al confronto aspettiamo il prossimo tavolo per contenere l'emergenza economica", ha detto per poi rivendicare: "I contenuti del decreto non sono stati oggetto di questo tavolo, li abbiamo posti noi". Analoga la linea della Lega. "Ci aspettavamo si parlasse di economia e si è affrontato, invece, il tema sanitario sul quale c'è la massima collaborazione. Riteniamo la misura dei 3,6 miliardi di euro insufficiente. Il premier Conte ha dichiarato che ci sarà un terzo decreto e di aver recepito le nostre proposte economiche, vedremo", ha aggiunto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Attesa per le soluzioni economiche anche da parte del Partito democratico che tuttavia con il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, continua a ribadire che "il punto principale è superare la crisi sanitaria". Domani, ha aggiunto, "aspettiamo un Dpcm che ci dirà nel dettaglio il provvedimento che intende prendere il governo" in tema economico. Soddisfatti invece i capigruppo di Senato e Camera del Movimento cinque stelle, Gianluca Perilli e Davide Crippa. Quest'ultimo ha rimarcato ad "Agenzia Nova" gli aspetti sanitari definiti nel corso della riunione a Chigi. "Sono state molto importanti le dichiarazioni del ministro Speranza sul fatto che ci sia un incremento del 100 per cento dei posti letto per pneumologia e per le malattie infettive e del 50 per cento per quanto attiene la parte di terapia intensiva. C'è un piano straordinario di assunzioni di infermieri e medici", ha aggiunto Crippa appena accennando al fronte delle soluzioni economiche all'emergenza. E' stato invece il deputato del gruppo Misto, Maurizio Lupi, a confermare per dopodomani, giovedì 5 marzo, un Consiglio dei ministri sullo sforamento del deficit da portare poi al voto del Parlamento. (segue) (Rin)